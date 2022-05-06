Почему иностранные студенты выбирают украинские ВУЗы

Международное признание украинских ВУЗов, а также финансовая составляющая стоимости обучения и проживания в Украине, сделали нашу страну одной из самых популярных среди иностранных студентов.
Об этом заявила директор Государственного центра международного образования Елена Шаповалова на форуме Украина 30: Имидж Украины во вторник, 3 августа.
Согласно опросу, иностранные студенты выбирают украинские вузы из-за качества образования и возможности практического обучения, больше всего это касается студентов медицинских вузов. Также важны, кроме стоимости обучения, стоимость проживания, признание украинского диплома на родине студента, возможность трудоустройства.
Более половины опрошенных иностранных студентов ответили, что будут рекомендовать Украину своим друзьям, как страну для получения образования. Также более половины опрошенных сказали, что выбрали Украину благодаря рекомендациям своих друзей.
Более половины опрошенных иностранных студентов ответили, что будут рекомендовать Украину своим друзьям, как страну для получения образования. Также более половины опрошенных сказали, что выбрали Украину благодаря рекомендациям своих друзей.
Одним из конкурентных преимуществ Украины в сфере образования является то, что украинские университеты входят в мировые рейтинги, в частности в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайский рейтинг университетов.
Наконец, студенты при выборе украинских вузов учитывают как международный (международные рейтинги, глобальные тренды студенческой мобильности, экономическую и политическую ситуацию в регионе), так и внутренний контекст (интернационализация образовательных программ, инфраструктура, общежития, поддержка, адаптации в университетах и т.д.).
Наконец, студенты при выборе украинских вузов учитывают как международный (международные рейтинги, глобальные тренды студенческой мобильности, экономическую и политическую ситуацию в регионе), так и внутренний контекст (интернационализация образовательных программ, инфраструктура, общежития, поддержка, адаптации в университетах и т.д.).
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