Почему иностранные студенты выбирают украинские ВУЗы

19:13 03 августа Киев, Украина

Международное признание украинских ВУЗов, а также финансовая составляющая стоимости обучения и проживания в Украине , сделали нашу страну одной из самых популярных среди иностранных студентов.

Об этом заявила директор Государственного центра международного образования Елена Шаповалова на форуме Украина 30: Имидж Украины во вторник, 3 августа.

"На сегодняшний день у нас более 76 500 иностранных студентов получают образование в Украине из 155 стран мира. Когда мы говорим, что именно их привлекает и как мы можем популяризировать Украину именно среди иностранных студентов, мы спросили самих студентов. Это обычно качественное образование, стоимость обучения, международное признание, международные связи, международная коллаборация. Это важные факторы для выбора дестинации для обучения среди иностранных студентов. ... На сегодняшний день более 400 университетов обучают иностранных студентов. Программы есть как полностью англоязычные, таких в Украине более 300, так и полностью украиноязычные после обучения на подготовительном отделении", - сказала Шаповалова.





Более половины опрошенных иностранных студентов ответили, что будут рекомендовать Украину своим друзьям, как страну для получения образования. Также более половины опрошенных сказали, что выбрали Украину благодаря рекомендациям своих друзей. Согласно опросу, иностранные студенты выбирают украинские вузы из-за качества образования и возможности практического обучения, больше всего это касается студентов медицинских вузов. Также важны, кроме стоимости обучения, стоимость проживания, признание украинского диплома на родине студента, возможность трудоустройства.Более половины опрошенных иностранных студентов ответили, что будут рекомендовать Украину своим друзьям, как страну для получения образования. Также более половины опрошенных сказали, что выбрали Украину благодаря рекомендациям своих друзей.

"Это создает для нас огромные возможности. Это говорит о том, что мы с нашим новым сайтом, с сайтом http://ukraina.ua/ имеем большие возможности рассказать о получении образования в Украине, о той конкурентной способности, которую они получат с украинским дипломом", - сказала Шаповалова.

Одним из конкурентных преимуществ Украины в сфере образования является то, что украинские университеты входят в мировые рейтинги, в частности в рейтинг QS, рейтинг Times, Шанхайский рейтинг университетов.



Наконец, студенты при выборе украинских вузов учитывают как международный (международные рейтинги, глобальные тренды студенческой мобильности, экономическую и политическую ситуацию в регионе), так и внутренний контекст (интернационализация образовательных программ, инфраструктура, общежития, поддержка, адаптации в университетах и т.д.).