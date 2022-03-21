По состоянию на 22 июня киевский воздух оказался на втором месте в мире по загрязнению

15:52 22 июня Киев, Украина

Индекс загрязненности воздуха в Киеве превышен более чем в два раза, а небо укрыто серым туманом. Подобную ситуацию синоптики склонны связывать с пылевой бурей, которую принес ветер из астраханских степей.

Об этом сообщает синоптик Валерий Латуха в Facebook.



Киев расположился на второй строчке отрицательного рейтинга по качеству воздуха и загрязнению атмосферы, по данным сайта IQAir.



Индекс загрязненности воздуха в Киеве составляет 121 при норме до 50. Для сравнения: например, в Пекине (Китай) индекс сейчас составляет 75, а в Лондоне (Великобритания) - 28.



Жители и гости столицы жалуются на плохое самочувствие и проблемы с дыханием.



В КГГА сообщили, что смог над Киевом - это автомобильные выхлопы продукты жизнедеятельности города, которые зависают над столицей из-за безветренной погоды.