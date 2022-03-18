По словам Кличко, в Киеве решена проблема с очередями в детсады

19:52 18 июня Киев, Украина

Сегодня, 18 июня, мэр Киева Виталий Кличко порадовал киевлян хорошей новостью о повсеместно наболевшем для украинцев вопросу. Кличко сообщил, что в столице отныне практически отсутствуют очереди в детские сады.

"Мы можем сказать, что Киев практически поборол очереди в детские сады. И столица продолжает расширять сеть дошкольного образования. Ежегодно мы строим новые и обновляем существующие сады, увеличиваем количество мест в них. Только в прошлом году в столице построили или полностью реконструировали четыре детсада. А за последние несколько лет - 33", - сообщил Кличко.

Также он отметил эффективность электронной системы записи детей в детсады, запущенной в 2017 году.

"Мы полностью автоматизировали процесс получения приглашения в выбранное родителями заведение. В этом году 19 тысяч детей по таким приглашениям уже зачислены в детские сады Киева. Еще 9 тысяч мест - свободны. На них разослали приглашения и ожидают ответа от родителей", - сообщил мэр.

Кроме того, городские власти ввели проект "Деньги ходят за ребенком", который дает родителям возможность получить компенсацию за обучение детей в частных детсадах, рассказал Кличко.