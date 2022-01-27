По результатам опроса украинцы против дистанционного обучения в школах

12:51 11 Сентябрь Киев, Украина

К сожалению, в Украине далеко не всем доступен интернет или приобретение мобильных гаджетов для всех детей в многодетной семье. Да и многие родители не в состоянии помочь своим детям разобраться в современных методиках преподавания. Поэтому 72% украинцев, опрошенных социологической группой Рейтинг, считают, что дети должны ходить на занятия в школу, несмотря на эпидемию коронавируса.

За смешанную форму, сочетающую учебу в классах и дистанционное обучение, высказались 19%, полностью дистанционную поддержали только 5% опрошенных.

Посещение школ больше поддерживают на востоке страны - 79%, в центральных областях – 69%. За традиционное обучение высказалось 80% считающих себя бедными, со средним достатком - 68% и 69% считающих себя богатыми.

Влияние карантина на обучение 74% опрошенных оценивают отрицательно. По их мнению, в результате весеннего всеобщего карантина успеваемость детей в школах снизилась, не заметили разницы 14%, успеваемость улучшилась у 4%.

В начавшемся учебном году 66% считают, что успеваемость школьников снизится из-за карантина, 18% думают, что не изменится и 8% надеются на улучшение.

К введению карантинных ограничений в школах 40% опрошенных относятся негативно, 30% – позитивно, 22% – нейтрально.

При этом 51% считает введенные Кабмином меры оптимальными, 24% – слишком жесткими, 11% – слишком мягкими.

Опрос проводился с 1 по 5 сентября по всей Украине. Опрошено 2500 человек возрастом от 18 лет и старше. Погрешность не более 2%.

Как сообщалось ранее, в Киевской области 14 школ полностью или частично перевели на дистанционное обучение в связи со вспышками коронавируса среди учеников и учителей.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что онлайн-школа - это не выход. В то же время Украина готова к переходу на онлайн-формат учебы, если будет большая волна заболеваемости COVID-19, отметил глава государства.