По последним данным в Украине погибло 167 детей

12:11 06 апреля Киев, Украина

Из-за вооруженной агрессии России в Украине погибло 167 детей. 279 получили ранения разной степени тяжести



▪️ Больше всего пострадало детей в Киевской – 78, Донецкой – 81, Харьковской – 64, Черниговской – 49, Николаевской – 39, Луганской – 31, Запорожской – 22, Херсонской – 29, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15 областях.



▪️ 25 марта в Харьковской области в результате обстрелов жилых домов в селах Малая Рогань и Ольховка военными РФ погибла 13-летняя девочка.



▪️ 4 апреля в результате обстрелов вооруженными силами РФ Авдеевки Донецкой области ранены двое малолетних детей.



▪️ Продолжается принудительный вывоз детей из Украины в РФ. Из лечебного учреждения КНП "Областной детский костно-туберкулезный центр г. Мариуполь" военнослужащими РФ принудительно вывезено 12 детей, находившихся там на лечении.

Мать-воспитательница Детского дома семейного типа вместе с ее 6 детьми-воспитанниками, 3 собственными детьми и 3 приемными принудительно вывезена из г. Мариуполя Донецкой области в город Саранск РФ.



▪Цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей.