По меньшей мере 3 тысячи человек умерли в Украине из-за отсутствия лечения – ВОЗ

20:31 10 мая Киев, Украина





Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения По меньшей мере, 3 тысячи человек умерли в Украине после вторжения россии, поскольку не имели доступа к лечению хронических заболеваний.Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге на заседании организации в Копенгагене, во вторник, 10 мая.

“У 40% домохозяйств есть по крайней мере один член семьи, нуждающийся в лечении хронического заболевания, доступа к которому они не имели. Что, по экспертным оценкам, привело к, по меньшей мере, 3000 преждевременным смертям, которых можно было избежать”, – сказал Крюге.

Речь идет, в частности, о таких заболеваниях, как ВИЧ/СПИД и рак.



Также на заседании организации, была принята резолюция, которая может привести к закрытию регионального офиса в России и приостановке встреч в стране из-за вторжения рф в Украину.