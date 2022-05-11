По меньшей мере 3 тысячи человек умерли в Украине из-за отсутствия лечения – ВОЗ

По меньшей мере, 3 тысячи человек умерли в Украине после вторжения россии, поскольку не имели доступа к лечению хронических заболеваний.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге на заседании организации в Копенгагене, во вторник, 10 мая.
Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге на заседании организации в Копенгагене, во вторник, 10 мая.
Речь идет, в частности, о таких заболеваниях, как ВИЧ/СПИД и рак.
Также на заседании организации, была принята резолюция, которая может привести к закрытию регионального офиса в России и приостановке встреч в стране из-за вторжения рф в Украину.
Также на заседании организации, была принята резолюция, которая может привести к закрытию регионального офиса в России и приостановке встреч в стране из-за вторжения рф в Украину.
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