По меньшей мере 25 украинских журналистов находятся в российском плену

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что по меньшей мере 25 украинских журналистов находятся в плену в россии.
По его словам, так же в плену находятся и журналисты, задержанные на временно оккупированных территориях со времени начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Среди последних работников медиа, задержанных оккупантами, — Виктория Рощина, которая поехала выполнять профессиональную обязанность на временно оккупированную территорию и с ней исчезла связь несколько месяцев назад.
Кроме того, россияне содержат в плену Ирину Левченко, освещавшую события в Мелитополе, Запорожье.
Также Томиленко вспомнил Дмитрия Хилюка - журналиста информационного агентства "УНИАН", которого россияне забрали в плен во время попытки оккупации Киева и Киевщины. Сейчас он находится в одной из тюрем россии.
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