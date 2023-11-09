По меньшей мере 25 украинских журналистов находятся в российском плену

15:42 09 ноября Киев, Украина

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что по меньшей мере 25 украинских журналистов находятся в плену в россии.

"Мы называем пленом и содержание в местах неволи крымско-татарских гражданских журналистов. К примеру, содержание в неволе Владислава Есипенко, Ирины Данилович, которых несправедливо задержали оккупационные российские власти в Крыму и их содержат в тюрьмах”, — сказал Томиленко.

По его словам, так же в плену находятся и журналисты, задержанные на временно оккупированных территориях со времени начала полномасштабного вторжения рф в Украину.



Среди последних работников медиа, задержанных оккупантами, — Виктория Рощина, которая поехала выполнять профессиональную обязанность на временно оккупированную территорию и с ней исчезла связь несколько месяцев назад.



Кроме того, россияне содержат в плену Ирину Левченко, освещавшую события в Мелитополе, Запорожье.



Также Томиленко вспомнил Дмитрия Хилюка - журналиста информационного агентства "УНИАН", которого россияне забрали в плен во время попытки оккупации Киева и Киевщины. Сейчас он находится в одной из тюрем россии.