По какой причине США приостановили военную помощь Киеву

13:26 11 Декабрь Киев, Украина

В условиях перманентной войны на востоке страны и возникшей угрозы прямого вторжения России, Украина остро нуждается в поддержке со стороны стран Европы и США. Одним из весомых видов такой поддержки станет оснащение ВСУ современными видами вооружения. Именно такое вооружение доставляет в Украину Америка.

Как стало известно сегодня, 11 декабря, та помощь в $200 млн, которую обещало Украине правительство США, приостановлена решением администрации Байдена на неоговоренный срок. Хотя объявление об этой партии помощи должны были озвучить неделей ранее, Белый дом решил попытаться пойти более дипломатическим путем в снятии напряженности, возникшей на границе Украины и России.

По некоторым данным, в этот пакет на $200 млн могли входить необходимые украинской армии системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и медикаменты. Месяц назад этот список был одобрен американской стороной. Поэтому, как отмечает NBC, правительство Украины немного "озадачено" такой задержкой.

Хотя есть полная вероятность того, что эта часть помощи будет использована Белым домом для оказания давления на Москву, а в случае вторжения РФ в Украину будет незамедлительно поставлена. Помимо этого, США располагают "значительно большим пакетом помощи, который будет одобрен в случае возможного вторжения России".

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, в случае вторжения Москве угрожают еще более жесткие санкции, а поддержка Украины будет усилена.

"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", – сказал Салливан, уже имея ввиду помощь сверх обещанных $200 млн.

Напомним, что месяц тому Украина уже получила от США очередную партию в виде боеприпасов. В свою очередь США призвали союзные государства отменить ограничения на поставки оружия в Украину.