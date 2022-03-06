По Днепру между городами хотят запустить Ракеты
07:52 08 Июнь Киев, Украина
По реке Днепр
между городами вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета". Первым планируют запустить маршрут "Киев - Канев" с остановками в других городах.
Об этом заявила руководитель государственного агентства развития туризма
Украины Марьяна Олеськив.
"Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев - там тоже экскурсии", - сказала Олеськив.
Она отметила, что предварительно путь на Ракете от Киева до Канева составит около двух часов. Однако точно это будет известно после тестирований.
"Есть прогулочные теплоходы, которые сегодня ходят Киевом. Вот они до Канева будут добираться около пяти часов. А это очень долго, ведь на машине можно доехать за три часа", - отметила Олеськив, добавив, что сейчас Госагентство общается с владельцами Ракет и с потенциальными инвесторами из Западной Европы.
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