По Днепру между городами хотят запустить Ракеты

07:52 08 Июнь Киев, Украина

По реке Днепр между городами вскоре будут курсировать скоростные теплоходы "Ракета". Первым планируют запустить маршрут "Киев - Канев" с остановками в других городах.



Об этом заявила руководитель государственного агентства развития Об этом заявила руководитель государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.

"Итоговая идея: чтобы эти корабли чаще ходили, и были бы такие маршруты, когда люди, допустим, выходят в Переяславе, у них несколько часов экскурсия по музеям, потом едут в Канев - там тоже экскурсии", - сказала Олеськив.

Она отметила, что предварительно путь на Ракете от Киева до Канева составит около двух часов. Однако точно это будет известно после тестирований.