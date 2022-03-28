По данным Госпогранслужбы, покидать страну стало меньше украинцев

13:22 28 марта Киев, Украина

За минувшие сутки пассажиропоток на границе Украины снизился на 17%, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в понедельник, 28 марта.



Так, за сутки границу пересекли более 63 тысяч человек, что на 13 тысяч меньше, чем днем ранее.



В целом в ЕС и Молдову за день выехали почти 41 тысяч человек против 49 тысяч днем ранее. На Польшу пришлось свыше 68% выехавших, что чуть выше средних значений.



В то же время, поток въезжающих в Украину после скачка до 27 тысяч в субботу в воскресение снизился до 22 тысяч. В том числе граждан Украины въехало больше 19 тысяч.



"Подавляющее большинство – мужчины, готовые встать на защиту страны. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось около 461 тысяч наших соотечественников", – говорится в сообщении.



Госпогранслужба также сообщила, что за прошедшие сутки существенно сократилось число оформленных транспортных средств с гуманитарными грузами – до более 530 по сравнению с более 900 днем ранее и 600-750 на протяжении прошедшей недели.