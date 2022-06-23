Пленных защитников "Азовстали" планируют обменивать поэтапно - Буданов

14:27 23 июня Киев, Украина





Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Разведке известно о судьбе почти всех пленных защитников Мариуполя. Их планируют обменивать поэтапно.Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Мы занимаемся освобождением из плена. В ближайшие время уже будут первые освобождения, значительная их часть. Обмен будет производиться в несколько этапов, надо понимать, что небольшие обмены идут постоянно”, - заметил Буданов.

По его словам, самая главная проблема – в освобождении командного состава, ведь их обменять труднее.



Руководитель ГУР Минобороны отметил, что основная часть пленных защитников Мариуполя находится в лагере военнопленных в поселке Оленевка.

"Периодически некоторые люди вывозятся оттуда для проведения следственных действий. Мы все отслеживаем и контролируем", — рассказал начальник ГУР, разъяснив слухи о вывозе командиров «Азова» в московское СИЗО".

Буданов добавил, что украинской стороне известно точное количество своих пленных, но это тайна.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял , что процесс по освобождению защитников "Азовстали" не останавливается ни на час. Также есть связь с находящимися в плену украинскими военными. Однако условия, в которых они содержатся, точно не известны.