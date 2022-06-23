Пленных защитников "Азовстали" планируют обменивать поэтапно - Буданов

Разведке известно о судьбе почти всех пленных защитников Мариуполя. Их планируют обменивать поэтапно.
Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
Об этом в эфире Национального телемарафона рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
По его словам, самая главная проблема – в освобождении командного состава, ведь их обменять труднее.
Руководитель ГУР Минобороны отметил, что основная часть пленных защитников Мариуполя находится в лагере военнопленных в поселке Оленевка.
Руководитель ГУР Минобороны отметил, что основная часть пленных защитников Мариуполя находится в лагере военнопленных в поселке Оленевка.
Буданов добавил, что украинской стороне известно точное количество своих пленных, но это тайна.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял , что процесс по освобождению защитников "Азовстали" не останавливается ни на час. Также есть связь с находящимися в плену украинскими военными. Однако условия, в которых они содержатся, точно не известны.
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