Платформу "єДопомога" расширили: теперь есть возможность получить горючее
18:23 09 августа Киев, Украина
Через платформу "єДопомога волонтерська" теперь есть возможность получить горючее.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.
"С помощью социальной платформы "єДопомога волонтерська" более четырех тысяч украинских семей получили поддержку. Из которых три тысячи - онлайн оформили и забрали помощь в супермаркетах, аптеках и использовали ее", - сказал замминистра.
Стандартная помощь составляет 200, 500 или 1 тысячу гривен. Волонтер в любой точке мира через платформу может выбрать вариант помощи конкретной семье на определенную сумму, а любой украинец может оставить заявку на сайте по поводу необходимой ему помощи.
"Мы увидели, что продукты и лекарства - это важно. Но есть большой спрос на горючее. В частности, нуждаются в перемещении в другие регионы, эвакуацию, чтобы просто доехать до больницы. К платформе уже присоединилась автозаправочная станция WOG. Поэтому сейчас кто-либо с любой точки планеты может заплатить за украинца 200, 500 или 1 тысячу гривен за сертификат для заправки автомобиля конкретным типом горючего. Помощь проста и прозрачна, потому что она адресная. Вы выбираете определенную семью, которой помогаете. имеет подтверждение в виде фискального чека, поступающего в виде смс. Платформа
доступна во всех соцсетях", - подчеркнул Кошеленко.
По словам Кошеленко, помогают украинцам люди из 31 страны мира, на платформе зарегистрировано более тысячи волонтеров.
"Мы призываем каждого помочь нашим людям. Помогать может каждый, не только состоятельные люди, потому что помощь стартует от 200 грн", - сказал замминистра.
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