Платформу "єДопомога" расширили: теперь есть возможность получить горючее

18:23 09 августа Киев, Украина

Через платформу "єДопомога волонтерська" теперь есть возможность получить горючее.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Константин Кошеленко.

"С помощью социальной платформы "єДопомога волонтерська" более четырех тысяч украинских семей получили поддержку. Из которых три тысячи - онлайн оформили и забрали помощь в супермаркетах, аптеках и использовали ее", - сказал замминистра.

Стандартная помощь составляет 200, 500 или 1 тысячу гривен. Волонтер в любой точке мира через платформу может выбрать вариант помощи конкретной семье на определенную сумму, а любой украинец может оставить заявку на сайте по поводу необходимой ему помощи.

"Мы увидели, что продукты и лекарства - это важно. Но есть большой спрос на горючее. В частности, нуждаются в перемещении в другие регионы, эвакуацию, чтобы просто доехать до больницы. К платформе уже присоединилась автозаправочная станция WOG. Поэтому сейчас кто-либо с любой точки планеты может заплатить за украинца 200, 500 или 1 тысячу гривен за сертификат для заправки автомобиля конкретным типом горючего. Помощь проста и прозрачна, потому что она адресная. Вы выбираете определенную семью, которой помогаете. имеет подтверждение в виде фискального чека, поступающего в виде смс. Платформа доступна во всех соцсетях", - подчеркнул Кошеленко.

По словам Кошеленко, помогают украинцам люди из 31 страны мира, на платформе зарегистрировано более тысячи волонтеров.