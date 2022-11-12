Плановых отключений электрики сегодня не будет, будут экстренные

11:00 12 ноября Киев, Украина

В субботу, 12 ноября, в Киеве, а также еще в восьми областях Украины вводят экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Отмечается, что сейчас дополнительно применены аварийные отключения потребителей в столице и в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Донецкой областях.

"Это временный вынужденный шаг для сбалансирования энергосистемы. Повреждения, понесенные энергетической инфраструктурой во время вчерашней атаки врага, привели к росту нагрузки на работающую часть электросетей", - сказано в сообщении.

Как добавили в компании, перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений.

После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения.