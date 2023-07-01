Планируется принудительная эвакуация детей из пяти деревень Харьковщины

08:44 01 июля Киев, Украина

Из-за частых обстрелов россиянами приграничной зоны Харьковщины страдает и гибнет мирное население. В связи с этим, Харьковская ОВА решила объявить принудительную эвакуацию из некоторых населенных пунктов региона. Особенно эта эвакуация касается детей. Об этом в пятницу, 30 июня, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"У нас уже есть обращение от городской военной администрации по принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, входящих в состав Волчанской территориальной общины. Это обращение рассматривается и, вероятнее всего, будет принято", - сказал Синегубов.

Он отметил, что эвакуированные семьи с детьми планируют разместить в Харькове или других более безопасных районах области.

"Места для этого есть", - заверил он.

Синегубов указал, что в Харькове зарезервировано 3,5 тысяч мест в общежитиях вузов, и люди могут проживать там столько, сколько понадобится.

Напомним, эвакуационная группа, работающая на Бахмутском направлении, попала под обстрел: 15 мая Белые ангелы пострадали в результате удара близ Часового Яра.

В Сумской области объявлена эвакуация гражданских граждан из отдельных населенных пунктов Ахтырской общины.