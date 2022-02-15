Планетарий и вертолетная площадка: каким будет Президентский университет на ВДНХ

10:38 15 Февраль Киев, Украина

Президентский университет на ВДНХ будут строить в две очереди, рассказал архитектор проекта Виталий Молочко. Он также поделился актуальными визуализациями проекта.
Что включает первая очередь
  • образовательные кампусы (блок аэрокосмических и нанотехнологий, блок информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, блок биотехнологии и науки о здоровье, блок энергетических технологий, блок глобализации и международных коммуникаций, блок исследовательской и экспериментальной медицины)
  • апартаменты для преподавателей
  • административное помещение
  • зеленая кровля-парк
  • планетарий, который должен стать самым большим в Европе
  • подземный паркинг
  • зона рекреации
  • концертный зал и конференц-залы
Что предусматривает вторая очередь
  • научный технопарк
  • апартаменты для студентов
  • зеленая кровля-парк
  • конферец-залы
  • вертолетная площадка
  • интегрированная действующая школа (речь идет о школе Midgard).
Этажность построек, по словам архитектора, будет динамичной (от 4-6 этажей). Максимальная высота стеклянного здания-слоя – до 32 метров.

Президентский университет планируют построить на территории ВДНХ в течение 2024-2025 годов. В нем будут готовить специалистов по новейшим технологиям – кибербезопасности, аэрокосмическим, энергетическим, нано- и биотехнологиям.