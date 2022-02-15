Планетарий и вертолетная площадка: каким будет Президентский университет на ВДНХ

Президентский университет на ВДНХ будут строить в две очереди, рассказал архитектор проекта Виталий Молочко. Он также поделился актуальными визуализациями проекта.
Что включает первая очередь
- образовательные кампусы (блок аэрокосмических и нанотехнологий, блок информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, блок биотехнологии и науки о здоровье, блок энергетических технологий, блок глобализации и международных коммуникаций, блок исследовательской и экспериментальной медицины)
- апартаменты для преподавателей
- административное помещение
- зеленая кровля-парк
- планетарий, который должен стать самым большим в Европе
- подземный паркинг
- зона рекреации
- концертный зал и конференц-залы
Что предусматривает вторая очередь
- научный технопарк
- апартаменты для студентов
- зеленая кровля-парк
- конферец-залы
- вертолетная площадка
- интегрированная действующая школа (речь идет о школе Midgard).
Этажность построек, по словам архитектора, будет динамичной (от 4-6 этажей). Максимальная высота стеклянного здания-слоя – до 32 метров.
Президентский университет планируют построить на территории ВДНХ в течение 2024-2025 годов. В нем будут готовить специалистов по новейшим технологиям – кибербезопасности, аэрокосмическим, энергетическим, нано- и биотехнологиям.
Президентский университет планируют построить на территории ВДНХ в течение 2024-2025 годов. В нем будут готовить специалистов по новейшим технологиям – кибербезопасности, аэрокосмическим, энергетическим, нано- и биотехнологиям.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии