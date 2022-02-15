Планетарий и вертолетная площадка: каким будет Президентский университет на ВДНХ

10:38 15 Февраль Киев, Украина

Президентский университет на ВДНХ будут строить в две очереди, рассказал архитектор проекта Виталий Молочко. Он также поделился актуальными визуализациями проекта.

Что включает первая очередь

образовательные кампусы (блок аэрокосмических и нанотехнологий, блок информационных технологий, кибербезопасности и искусственного интеллекта, блок биотехнологии и науки о здоровье, блок энергетических технологий, блок глобализации и международных коммуникаций, блок исследовательской и экспериментальной медицины)

апартаменты для преподавателей

административное помещение

зеленая кровля-парк

планетарий, который должен стать самым большим в Европе

подземный паркинг

зона рекреации

концертный зал и конференц-залы

Что предусматривает вторая очередь

научный технопарк

апартаменты для студентов

зеленая кровля-парк

конферец-залы

вертолетная площадка

интегрированная действующая школа (речь идет о школе Midgard).

Этажность построек, по словам архитектора, будет динамичной (от 4-6 этажей). Максимальная высота стеклянного здания-слоя – до 32 метров.



Президентский университет планируют построить на территории ВДНХ в течение 2024-2025 годов. В нем будут готовить специалистов по новейшим технологиям – кибербезопасности, аэрокосмическим, энергетическим, нано- и биотехнологиям.