План развития киевского метрополитена до 2040 года

08:11 04 ноября Киев, Украина

В Коммунальной организации "Институт Генерального плана города Киева" рассказали о планах развития метро в городе Киеве до 2040 года, а также сообщили, что в течение 5-7 лет предполагается запустить первый участок новой линии Киевского метрополитена

Новая Подольско-Вигуровская линия (ПВЛ) метрополитена будет проходить от жилого массива Троещина до Окружной дороги. Ее протяженность составит 31 км и она будет иметь 22 станции.

"Свести одновременно линию метрополитена такой протяженности и с таким количеством станций в наших реалиях практически невозможно. Поэтому строительство и запуск ПВЛ предполагается по отдельным пусковым комплексам", – сказано в сообщении.

В течение 5-7 лет предполагается запустить первый участок, который будет состоять из 5 станций: Радужная, Труханов Остров, Судостроительная, Подольская и Глубочицкая.



До 2040 года дополнительно к первой очереди предполагается возвести 13,8 км линии метрополитена и построить 12 станций: Марины Цветаевой, Николая Закревского, Сержа Лифаря, Теодора Драйзера, Владимира Маяковского, Бульвар Перова , Сулеймана Стальского, Братиславская, Затока Десенка, Площадь Победы, Южный Вокзал, Соломенская площадь). К концу 2040 линии будет насчитываться 17 станций, а протяженность линии составит 21,0 км.