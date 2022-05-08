Пилотный проект Минюста "Брак за сутки" набирает популярность среди иностранцев

06:06 09 декабря Киев, Украина

Связать себя узами брака в Украине могут как граждане страны, так и законно находящиеся на ее территории иностранцы. Особой популярностью пользуется пилотный проект Минюста "Брак за сутки" среди граждан стран ближнего зарубежья, таких как Россия и Польша.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



С момента введения такого сервиса (с 29 июля 2016 года) по октябрь 2020 года проведено 108 353 государственных регистрации брака (в 2019 году - 34 753, в 2020 году - 20 908 браков).



В частности, за указанный период зарегистрировано 32 319 браков с иностранцами (9720 - в 2019 году, 5 864 - до 1 ноября 2020-го).



Чаще всего услугой "Брак за сутки" пользовались граждане Российской Федерации, Республики Польша, Федеративной Республики Германия. Больше всего иностранцев обращаются за такой услугой в Харькове, Днепре и Львове.



Кроме государственной регистрации брака, граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства имеют право и на его расторжение.



Согласно данным Государственного реестра актов гражданского состояния граждан за 2019 год, в актовых записях о браке проставлены 1714 отметок о расторжении брака, что составляет 0,71% от общего количества зарегистрированных браков, из них - 495 отметок о расторжении брака - 1,6% от зарегистрированных в рамках пилотного проекта "Брак за сутки".



Всего по Украине в 2019 году было зарегистрировано 38 472 расторгнутых браков, а за 9 месяцев 2020 - 20 445. Вместе с тем, браков за указанные периоды зарегистрировано: в 2019 году - 237 858; за 9 месяцев 2020-го - 126 975 браков.