Петиция с требованием увольнения Ткаченко набрала необходимое количество голосов

12:10 02 июня Киев, Украина

Петиция с просьбой об отставке Александра Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть премьер-министр Денис Шмыгаль.



Об этом говорится на сайте обращений в Кабмин.



Петицию создал Юрий Шиян 7 марта. По состоянию на утро 2 июня она набрала 25224 голоса.



В петиции просят премьер-министра Дениса Шмыгаля сделать представление в Верховную Раду об освобождении от должности министра Александра Ткаченко в связи "с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей". Уволить министра может только парламент.



Культура также пытается получить комментарий от Минкульта, однако пока в ведомстве не комментируют петицию.

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