Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала 25 тысяч голосов

14:59 08 сентября Киев, Украина





Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.



Петицию "Запрет предоставления гражданства приспешнику путина Невзорову О.Г." зарегистрировали 8 июня 2022 года, ее автор - Евгения Шевченко . Электронная петиция о запрете предоставления гражданства Украины российскому журналисту, экс-депутату государственной думы россии Александру Невзорову набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.Петицию "Запрет предоставления гражданства приспешнику путина Невзорову О.Г." зарегистрировали 8 июня 2022 года, ее автор - Евгения Шевченко .

"Может ли кто-то назвать хотя бы пять особых заслуг Невзорова перед украинским обществом? Кроме того, что он против убийств и изнасилований украинцев? Да, это его позиция, и она неотъемлема для любого сознательного гражданина в своей стране. Пусть дальше будет молодцем и наконец поработает во благо своей россии. Но подобная позиция не является поводом разбрасываться нашим гражданством", — отметила автор.

Она уточнила, что Невзоров не прожил в Украине хотя бы пять лет, не знает украинского языка, истории Украины и его традиций, не работал на процветание и развитие Украины.



Однако ранее он был доверенным лицом путина, агитировал за сохранение российской империи, придерживается империалистических взглядов на бывшие оккупированные территории СССР и т.д., говорится в петиции.