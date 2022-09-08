Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция о запрете предоставления гражданства Украины российскому журналисту, экс-депутату государственной думы россии Александру Невзорову набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.
Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.
Петицию "Запрет предоставления гражданства приспешнику путина Невзорову О.Г." зарегистрировали 8 июня 2022 года, ее автор - Евгения Шевченко .
Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.
Петицию "Запрет предоставления гражданства приспешнику путина Невзорову О.Г." зарегистрировали 8 июня 2022 года, ее автор - Евгения Шевченко .
Она уточнила, что Невзоров не прожил в Украине хотя бы пять лет, не знает украинского языка, истории Украины и его традиций, не работал на процветание и развитие Украины.
Однако ранее он был доверенным лицом путина, агитировал за сохранение российской империи, придерживается империалистических взглядов на бывшие оккупированные территории СССР и т.д., говорится в петиции.
Однако ранее он был доверенным лицом путина, агитировал за сохранение российской империи, придерживается империалистических взглядов на бывшие оккупированные территории СССР и т.д., говорится в петиции.
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