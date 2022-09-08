Петиция о запрете предоставления украинского гражданства Невзорову набрала 25 тысяч голосов

14:59 08 сентября Киев, Украина

Электронная петиция о запрете предоставления гражданства Украины российскому журналисту, экс-депутату государственной думы россии Александру Невзорову набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.

Соответствующая информация размещена на сайте главы государства.

Петицию "Запрет предоставления гражданства приспешнику путина Невзорову О.Г." зарегистрировали 8 июня 2022 года, ее автор - Евгения Шевченко .
"Может ли кто-то назвать хотя бы пять особых заслуг Невзорова перед украинским обществом? Кроме того, что он против убийств и изнасилований украинцев? Да, это его позиция, и она неотъемлема для любого сознательного гражданина в своей стране. Пусть дальше будет молодцем и наконец поработает во благо своей россии. Но подобная позиция не является поводом разбрасываться нашим гражданством", — отметила автор.
Она уточнила, что Невзоров не прожил в Украине хотя бы пять лет, не знает украинского языка, истории Украины и его традиций, не работал на процветание и развитие Украины.

Однако ранее он был доверенным лицом путина, агитировал за сохранение российской империи, придерживается империалистических взглядов на бывшие оккупированные территории СССР и т.д., говорится в петиции.