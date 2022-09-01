Петиция о легализации порно в Украине собрала нужное количество голосов

12:50 10 августа Киев, Украина

Петицию о легализации порно в Украине подписали более 25 тысяч человек, то есть она набрала необходимое количество голосов и будет направлена на рассмотрение Офиса Президента.

"Большинство развитых государств не имеют запретов на порнографическую деятельность. В Украине этот закон принимался с международными замечаниями, что он нарушает свободу слова. Кроме того, данный закон не имеет смысла, ведь все, кто хочет сниматься в порно, может уехать за границу и поднимать экономику другим государствам. Соответственно, он только вредит экономике и правам человека в Украине. А суды за его нарушение напоминают средневековье, что смущает украинцев и шокирует иностранцев", – отмечает автор петиции Тарас Сиромский.

Кроме того, автор отмечает, что запрет на порнографию порождает коррупцию, ведь законодательство четко не определяет, что именно можно считать порнографией, а что – эротическим контентом, который является разрешенным.

"Было огромное количество случаев, когда девушек осуждали именно за эротику по статьям порнографии. Даже на юридических консультациях юристы говорят, что от того, дать ли взятки, зависит, как правоохранительная система будет трактовать законодательство", – пишет Сиромский.

Необходимость легализовать порнографический контент автор также обосновывает тем, что в обществах, где есть «чрезмерная цензура», больше риска сексуальных преступлений.

"Даже сейчас в интернете существуют эротические сообщества украинок для поддержки украинских солдат на фронте. Выходит, что эти девушки, все Onlyfans и вебкам-модели, пожертвовавшие деньги на ВСУ, автоматически попадают под уголовную ответственность", – добавил автор.

Президент Владимир Зеленский должен рассмотреть петицию и опубликовать ответ на нее. В дальнейшем он может поручить изучение этого вопроса другим правительственным инстанциям.