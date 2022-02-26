Первый крематорий во Львове будет построен вопреки предубеждениям граждан

10:27 29 Май Киев, Украина

Как сообщил на своей странице в Facebook городской глава Андрей Садовый, чтобы решить проблему поиска все новых площадей земли под кладбища, принято решение о строительстве во Львове собственного первого крематория.

"Во Львове будет крематорий. Я считаю, что в 2021 году мы не можем вообще дискутировать, имеет ли право человек быть кремирован. Это очень личное решение и выбор каждого. Подготовка к строительству уже идет. Крематорий будет расположен у Голосковского кладбища", написал мэр.

Он также сообщил, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.

При этом Андрей Садовый добавил, что согласно закону, крематорий должен возводиться на коммунальной земле и быть собственностью общины города, поэтому работа будет основана по принципу государственно-частного партнерства.

Садовый отметил, что львовяне зарегистрировали петицию по строительству крематория, но работа уже началась.