Первый крематорий во Львове будет построен вопреки предубеждениям граждан

Как сообщил на своей странице в Facebook городской глава Андрей Садовый, чтобы решить проблему поиска все новых площадей земли под кладбища, принято решение о строительстве во Львове собственного первого крематория.
Он также сообщил, что в июне будет объявлен архитектурный конкурс для того, чтобы найти лучший вариант для реализации этого проекта.
При этом Андрей Садовый добавил, что согласно закону, крематорий должен возводиться на коммунальной земле и быть собственностью общины города, поэтому работа будет основана по принципу государственно-частного партнерства.
Садовый отметил, что львовяне зарегистрировали петицию по строительству крематория, но работа уже началась.
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