Первый эвакуационный самолет с украинцами на борту вылетел из Тель-Авива

09:17 15 октября Киев, Украина

Украине удалось добиться и начать эвакуацию украинских граждан из Израиля. К сожалению, большинство из них – это те, кто уже бежали от войны в Украине в прошлом году.

Вчера, 14 октября, из Тель-Авива в Бухарест вылетел первый эвакуационный самолет с украинцами на борту. Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко на своей Facebook-странице.

Он отметил, что на борту находится 207 граждан Украины, среди которых 63 – дети.

"Следующий рейс планируется на завтра, 15 октября, в г. Клуж (Румыния). Планируем вывезти 155 украинцев", - рассказал чиновник.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец прибыл в субботу, 14 октября, чтобы принять участие в проведении эвакуации украинских граждан, находящихся в Секторе Газа, но за два часа до эвакуации украинцев и иностранцев из сектора Газа по непонятным причинам МИД Израиля сообщил, о том, что они не гарантируют безопасность на пункте пропуска и отзывают разрешение на эвакуацию.