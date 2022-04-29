Первый день зимы: холодно, местами снежно

06:17 01 декабря Киев, Украина

По данным Укргидрометцентра, сегодня, 1 декабря будет холодная погода с переменной облачностью, в некоторых регионах возможны осадки в виде снега, на дорогах гололед, самая низкая температура воздуха ожидается в Карпатах.

Синоптики обещают в большинстве северных, центральных и южных областей небольшой, местами умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега, на остальной территории без осадков. Местами гололед, кроме юго-восточной и восточной частей. В западной части местами туман. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.



В западных областях 3-8° мороза, в Карпатском регионе до 11° мороза, в южной части от 4° тепла до 1° мороза, на остальной территории страны от 1° тепла до 4° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, на Херсонщине и в Крыму 3-8° тепла.



В Киеве во вторник облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.