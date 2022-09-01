Первые телемедицинские проекты уже работают в Украине. Что это такое

18:31 19 августа Киев, Украина

В Украине прошли успешное испытание и используются два телемедицинских проекта: Teledoc Health и Rehabilitation Gaming System.

Об этом сообщает Минздрав

Система Teledoc Health– виртуальная помощь



Основные функции платформы выполняет робот Litev3 – девайс, максимально приближающий виртуальные посещения к реальным.



С помощью встроенной управляемой камеры высокого разрешения можно тщательно обследовать пациента, измерять температуру, давление и подсоединять диагностическое оборудование.



Система позволяет в некоторых случаях полностью заместить работу медперсонала и может самостоятельно двигаться и передавать данные.



Восемь таких устройств работают в пяти городах Украины, планируется расширить сеть до 30 устройств.



Платформа нейросенсорной реабилитации Rehabilitation Gaming System



Система с помощью гаджетов помогает лечить пациентов с повреждением мозга и опорно-двигательного аппарата.



Проект адаптирован к потребностям отдельного пациента от острой до хронической фазы после повреждения головного мозга.



В игровой форме с помощью обыкновенного гаджета больной выполняет простые упражнения. Движения пациента программируются, за каждым разрабатывается специальная программа, которая фиксирует динамику и учитывает ошибки в графиках и процентном измерении.



Платформу можно использовать для лечения пациентов с детским церебральным параличом, болезнью Альцгеймера, с травмами, контузиями, нарушения мозговой деятельности вследствие ранений и взрывов во время боевых действий.