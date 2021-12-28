Первоклассников не пустят в школу без медосмотра

До начала учебного года все ученики, поступающие в первый класс, должны пройти медосмотр.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.
Ляшко отметил, что другим детям нужно проходить медосмотр раз в год.
Как сообщали Українськi Новини, Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.
Также Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования.
Тем временем как и при каких условиях начнут обучение в Украине.
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