Первоклассников не пустят в школу без медосмотра

13:32 19 Август Киев, Украина

До начала учебного года все ученики, поступающие в первый класс, должны пройти медосмотр.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге по результатам заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, передают Українськi Новини.

"Медицинские осмотры перед учебным годом проводятся для детей 1-го класса", - сказал он.

Ляшко отметил, что другим детям нужно проходить медосмотр раз в год.

Как сообщали Українськi Новини, Ляшко сообщил, что в школах "оранжевой" зоны учителя будут преподавать в защитном щитке. Учителям в "зеленой" зоне будет необязательно носить маску во время урока.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в школах с 1 сентября учителям и школьникам будут измерять температуру перед допуском к занятиям.

Также Минобразования продлило сроки вступительной кампании в учреждения профтехобразования.

Тем временем как и при каких условиях начнут обучение в Украине.