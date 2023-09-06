Первоклашкам Мариуполя враг через Букварь насаждает ложь о "российском" Донбассе

09:09 13 августа Киев, Украина

Российские пропагандисты хорошо ориентируются в том, кому легче "втюхать" любую несуразицу: это либо престарелые люди с кругозором, ограниченным лавочкой и телевизором, либо чистые, как лист бумаги, дети. Поэтому оккупанты манипулируют детским сознанием.

Как сообщил в своем Telegram-канале советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко, оккупационные власти намерены раздать первоклассникам в Мариуполе Буквари с ложной информацией.

Он отметил, что россияне намерены рассказывать детям, что Донбасс не украинский.

"Несуществующий Донбасс рядом с несуществующей чистотой и розами в Донецке. Ключевое - вбить малышам о "русской земле", - написал представитель официальных властей украинского города.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе арестовали более десяти тысяч гражданских.