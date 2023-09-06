Первоклашкам Мариуполя враг через Букварь насаждает ложь о "российском" Донбассе

Российские пропагандисты хорошо ориентируются в том, кому легче "втюхать" любую несуразицу: это либо престарелые люди с кругозором, ограниченным лавочкой и телевизором, либо чистые, как лист бумаги, дети. Поэтому оккупанты манипулируют детским сознанием.
Как сообщил в своем Telegram-канале советник главы Мариупольского горсовета Петр Андрющенко, оккупационные власти намерены раздать первоклассникам в Мариуполе Буквари с ложной информацией.
Он отметил, что россияне намерены рассказывать детям, что Донбасс не украинский.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе арестовали более десяти тысяч гражданских.
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