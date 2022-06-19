Первое обращение парамедика Юлии Паевской (Тайры) после плена

Украинский парамедик Юлия Паевская (Тайра), которая стала одной из символов борьбы Украины с российской агрессией, записала первое видео после освобождения из плена оккупантов. Ролик накануне вечером обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
Цаплиенко добавил, что его источники, которые предоставили это видео, пока не сообщают, где находится Юлия Паевская, однако, гарантируют, что она в безопасности и свободна.
Напомним, в марте Юлия Паевская попала в плен к российским оккупантам в Мариуполе.
А 17 июня президент Владимир Зеленский сообщил об освобождении Паевской из вражеского плена.
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