Первичное разминирование деоккупированных территорий продлится год – МВД

11:24 07 сентября Киев, Украина





Об этом сообщила представитель



Это означает, что на освобожденных от россиян участках сначала разминируют дороги и подъезды к населенным пунктам. Затем – придомовые территории, территории вокруг населённых пунктов и гражданскую инфраструктуру. В Министерстве внутренних дел заявили, что первоначальное разминирование деоккупированных территорий будет длиться около года.Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева .Это означает, что на освобожденных от россиян участках сначала разминируют дороги и подъезды к населенным пунктам. Затем – придомовые территории, территории вокруг населённых пунктов и гражданскую инфраструктуру.

«Мы ориентированы, что первичное разминирование на деоккупированных территориях будет проводиться в течение года. Потом уже идет разминирование лесополос, полей, водоемов и т.д.”, – рассказала Матвеева.

Отдельно в МВД отметили, что по состоянию на 6 сентября опасную территорию из 300 тысяч квадратных километров удалось сократить до 185 тысяч.



Усилия пиротехников сосредоточены на территориях Киевской, Сумской, Черниговской областей и на ликвидации последствий постоянных обстрелов в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.