Первичное разминирование деоккупированных территорий продлится год – МВД

В Министерстве внутренних дел заявили, что первоначальное разминирование деоккупированных территорий будет длиться около года.
Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева .
Это означает, что на освобожденных от россиян участках сначала разминируют дороги и подъезды к населенным пунктам. Затем – придомовые территории, территории вокруг населённых пунктов и гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщила представитель МВД Алена Матвеева .
Это означает, что на освобожденных от россиян участках сначала разминируют дороги и подъезды к населенным пунктам. Затем – придомовые территории, территории вокруг населённых пунктов и гражданскую инфраструктуру.
Отдельно в МВД отметили, что по состоянию на 6 сентября опасную территорию из 300 тысяч квадратных километров удалось сократить до 185 тысяч.
Усилия пиротехников сосредоточены на территориях Киевской, Сумской, Черниговской областей и на ликвидации последствий постоянных обстрелов в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях.
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