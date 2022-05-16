Первая в Украине солнечная электростанция для освещения дорог

Альтернативная энергетика - уже на дорогах Украины, в Одесской области возле села Знаменка была установлена и введена в эксплуатацию первая в стране солнечная электростанция, которая обеспечит питание для дорожного освещения.
Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области на своей Facebook-странице.
Солнечная электростанция состоит из трех трекеров с фотоэлектрическими модулями, установленная мощность которых - 36 кВт. Трекеры меняют свое положение в зависимости от того, в какой точке находится солнце. Панели собирают солнечную энергию, а батареи ее накапливают. Все работает в автономном режиме. С заходом солнца автоматически зажигаются фонари.
Всего было установлено 48 батарей, 120 солнечных панелей, 3 трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Установили генератор, который включается, если в течение 3-4 дней держится пасмурная погода.
Всего было установлено 48 батарей, 120 солнечных панелей, 3 трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Установили генератор, который включается, если в течение 3-4 дней держится пасмурная погода.
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