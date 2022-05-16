Первая в Украине солнечная электростанция для освещения дорог

12:21 15 декабря Киев, Украина

Альтернативная энергетика - уже на дорогах Украины, в Одесской области возле села Знаменка была установлена и введена в эксплуатацию первая в стране солнечная электростанция, которая обеспечит питание для дорожного освещения.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Одесской области на своей Facebook-странице.

«На автомобильной дороге М-05 Киев-Одесса, км 405 установили первую солнечную электростанцию для питания наружного освещения. Станция обеспечивает освещение участка дороги возле с. Знаменка, на которой находится разворот и начало крутого подъема», - говорится в сообщении.

Солнечная электростанция состоит из трех трекеров с фотоэлектрическими модулями, установленная мощность которых - 36 кВт. Трекеры меняют свое положение в зависимости от того, в какой точке находится солнце. Панели собирают солнечную энергию, а батареи ее накапливают. Все работает в автономном режиме. С заходом солнца автоматически зажигаются фонари.



Всего было установлено 48 батарей, 120 солнечных панелей, 3 трекера-конструкции для панелей и 30 фонарей. Установили генератор, который включается, если в течение 3-4 дней держится пасмурная погода.