Первая леди Украины выразила соболезнования жертвам теракта в Израиле

Первая леди Украины, Елена Зеленская, выразила свои соболезнования жертвам террористического нападения, совершенного организацией ХАМАС, в телефонном разговоре с первой леди Израиля, Михаль Герцог.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины во вторник, 17 октября.
В ходе разговора, Елена Зеленская поделилась своим глубоким состраданием и солидарностью с народом Израиля, особенно с семьями жертв этого террористического акта. Она также подчеркнула, что украинцы по всей стране проявляют поддержку и солидарность с Израилем.
В заключение разговора, Елена Зеленская упомянула о видеосообщениях, которые были записаны украинскими военными в знак поддержки народа Израиля.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины во вторник, 17 октября.
В ходе разговора, Елена Зеленская поделилась своим глубоким состраданием и солидарностью с народом Израиля, особенно с семьями жертв этого террористического акта. Она также подчеркнула, что украинцы по всей стране проявляют поддержку и солидарность с Израилем.
В заключение разговора, Елена Зеленская упомянула о видеосообщениях, которые были записаны украинскими военными в знак поддержки народа Израиля.
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