Первая леди Украины и посол Швеции презентовали арт-зону в Киеве

18:37 07 Июнь Киев, Украина





Мероприятие, которое состоялось 6 июня, было приурочено к празднованию Национального дня Швеции. Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг и первая леди Украины Елена Зеленская превратили киевские улицы в арт-зоны и запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза.Мероприятие, которое состоялось 6 июня, было приурочено к празднованию Национального дня Швеции.

«Украину и Швецию объединяют не только общие события прошлого, но и теплые, дружеские отношения в наше время. Расширяя нашу дружбу и сотрудничество, мы запускаем украиноязычный аудиогид в Музее Ваза в городе Стокгольме. Это самый популярный музей Швеции», - сказала Елена Зеленская во время презентации.

Присутствующие на презентации арт-зоны имели возможность сфотографироваться в ней и перенестись в разные уголки Швеции с помощью технологий дополненной реальности (augmented reality, AR), - говорится в сообщении.

«Сегодня мы представляем пеший маршрут по уголкам Швеции прямо здесь, в центре Киева. Эти уголки - это арт-зоны, посвященные тысячелетней дружбе, разнообразию, гендерному равенству, инновационности, экологичности и безбарьерности», - сказал Тиберг.

С 6 июня по 1 июля все желающие смогут пройтись по маршруту от Национального музея истории Украины до Арки дружбы народов. На маршруте представлены ключевые ценности, которые больше объединяют Украину и Швецию. Инициатива представлена в партнерстве с первой леди Украины.

Как отметили в ОП, Музей Ваза (Vasa Museum) - морской музей, расположенный в столице Швеции, на острове Юргорден. В нем представлено судно «Ваза» - единственный в мире корабль XVII века, сохранившийся до наших дней. Строительство 64-пушечного корабля длилось около двух лет. Размеры судна составляли 52 м от верхушки мачты до киля и 69 м от носа до кормы; вес - 1 200 тонн. На время завершения строительства это был один из самых больших кораблей в мире.



Корабль «Ваза» был создан с огромным количеством украшений и золота, но неточный инженерный расчет привел к тому, что судно перевернулось и затонуло в стокгольмской гавани в 1628 году, во время своего первого плавания. Корабль подняли с морского дна 24 апреля 1961 года. Благодаря тому, что сохранилось более 95% первичных элементов конструкции, корабль «Ваза» является уникальной художественной ценностью и одной из самых выдающихся туристических достопримечательностей в мире.



Аудиогид на украинском в стокгольмском музее стал 18-м, запущенным в рамках инициативы первой леди Украины.