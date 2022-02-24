Первая леди протестировала портал “Дія. Цифрова освіта”
21:00 01 Октябрь Киев, Украина
Елена Зеленская
проверила работу “Дія
.Цифрова освіта”. Она ответила на вопросы тестов к образовательному сериалу "Онлайн-инструменты противодействия домашнему насилию", а также сериалу для родителей "Безопасность детей в Интернете
"Мои выводы сегодня - отличная платформа, легко пользоваться, все понятно. Более 30 образовательных сериалов на разные темы. Интересные, полезные. Каждый найдет для себя то, что его интересует. Советую всем, заходите, регистрируйтесь, смотрите сериалы бесплатные, учитесь, потому что всем нам это очень сейчас необходимо ", - сказала Елена Зеленская.
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