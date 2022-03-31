Первая леди посетила фотовыставку "Аргентина глазами женщин-художниц"

22:01 05 ноября Киев, Украина

Елена Зеленская поделилась впечатлениями от выставки фоторабот аргентинских фотохудожниц "Аргентина глазами женщин-художниц". Фотографии и свои эмоции первая леди страны разместила на своей странице в Instagram.



"По приглашению посла Аргентинской Республики в Украине Елены Летисии Тересы Микусински (за которое благодарю отдельно!) посетила фотовыставку "Аргентина глазами женщин-художниц". В своих работах фотохудожницы вдохновенно и с любовью рассказывают миру о разнообразии и красоте своей страны и ее жителей. Эмоционально, чувственно, по-женски... Всегда хотела побывать в Аргентине, и сегодня мне это удалось. Хотя бы виртуально.



Украинским "домом" для аргентинских фотопейзажей стало информационное агентство "Укринформ", в помещении которого до 11 ноября вы также сможете совершить виртуальное путешествие по Аргентине", - написала под фотографиями первая леди.