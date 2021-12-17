Передвижные отделения "Укропочты" появятся еще в 6 областях

Гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский презентовал новый автопарк компании и сообщил о запуске 500 передвижных отделений в шести областях Украины.
Программа появится в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.
Программа появится в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.
Кроме того, премьер отметил, что дооборудование авто проходит в Украине на базе одного из Черкасских предприятий, что также увеличит рабочие места.
По его словам, каждое мобильное отделение будет сопровождаться тремя сотрудниками - почтальоном, водителем и начальником персонала отделения.
Кроме того, министр добавил, что в планах также увеличить зарплату сотрудникам "Укрпошты" до 70%.
Кроме того, министр добавил, что в планах также увеличить зарплату сотрудникам "Укрпошты" до 70%.
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