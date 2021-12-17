Передвижные отделения "Укропочты" появятся еще в 6 областях

19:29 05 Август Киев, Украина

Гендиректор компании "Укрпочта" Игорь Смелянский презентовал новый автопарк компании и сообщил о запуске 500 передвижных отделений в шести областях Украины.



Программа появится в Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой областях и на Закарпатье.

"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, на отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", - прокомментировал запуск программы премьер-министр Денис Шмыгаль

Кроме того, премьер отметил, что дооборудование авто проходит в Украине на базе одного из Черкасских предприятий, что также увеличит рабочие места.

"Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения - более 1 млрд грн. Более того, мы получили предложения от Европейского банка реконструкции и развития. Надеюсь, что уже осенью подпишем соответствующие соглашения, чтобы они также привлекались к финансированию наших сельских отделений, чтобы за этот и следующий год мы могли покрыть всю Украину", - добавил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, каждое мобильное отделение будет сопровождаться тремя сотрудниками - почтальоном, водителем и начальником персонала отделения.



Кроме того, министр добавил, что в планах также увеличить зарплату сотрудникам "Укрпошты" до 70%.





