Передали одежду и книги: Красный Крест посетил украинских военнопленных

11:40 08 декабря Киев, Украина

Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил украинских военнопленных, которые содержатся в россии, что позволило делегатам проверить их состояние и обращение с ними, передать новости их семьям, а также предоставить пленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.



Как сообщает пресс-служба МККК, также делегаты посетили российских военных, оказавшихся в украинском плену.

"Эти визиты являются важным шагом в деле сохранения человечности в условиях жестокости международного вооруженного конфликта. Мы можем проверить, как обращаются с военнопленными, и убедиться, что семьи получают обновленную информацию. Я ожидаю, что эти посещения приведут к более регулярному доступу ко всем военнопленным", — заявила президент МККК Мирьяна Сполярич.

В частности, на прошлой неделе МККК провел один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе еще один. В тот же период представители Комитета посетили российских военнопленных. К концу месяца МККК планирует больше посещений.

"Команды МККК связываются с семьями военнопленных, чтобы поделиться новостями от их близких. Большинство из них являются краткими записками о любви и личных новостях. Некоторые просят членов семьи не волноваться. Другие просят у них сигареты, носки и сладости", – отмечается в сообщении.

В МККК отметили, что эти сообщения — "спасательный круг для страдающих родственников".

"Семьям: я хочу, чтобы вы знали, что ваши близкие - наш главный приоритет, и мы не успокоимся, пока не увидим всех военнопленных", - сказала Сполярич.

В Комитете напомнили, что все военнопленные имеют право на регулярные свидания с делегатами МККК в соответствии с Третьей Женевской конвенцией.