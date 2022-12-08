Передали одежду и книги: Красный Крест посетил украинских военнопленных

Международный комитет Красного Креста (МККК) посетил украинских военнопленных, которые содержатся в россии, что позволило делегатам проверить их состояние и обращение с ними, передать новости их семьям, а также предоставить пленным книги, предметы личной гигиены, одеяла и теплую одежду.
Как сообщает пресс-служба МККК, также делегаты посетили российских военных, оказавшихся в украинском плену.
Как сообщает пресс-служба МККК, также делегаты посетили российских военных, оказавшихся в украинском плену.
В частности, на прошлой неделе МККК провел один двухдневный визит к украинским военнопленным, а на этой неделе еще один. В тот же период представители Комитета посетили российских военнопленных. К концу месяца МККК планирует больше посещений.
В МККК отметили, что эти сообщения — "спасательный круг для страдающих родственников".
В Комитете напомнили, что все военнопленные имеют право на регулярные свидания с делегатами МККК в соответствии с Третьей Женевской конвенцией.
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