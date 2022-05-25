Перед праздниками пассажиропоток на границе увеличился почти вдвое

10:37 22 декабря Киев, Украина

Предпраздничная пора усиливает нагрузку на все пункты пропуска украинской границы. Несмотря на карантины и угрозу распространения коронавирусной инфекции, студенты, заробитчане и родственники съезжаются в Украину, чтобы отметить праздники в кругу родных.

Госпогранслужба отмечает увеличение пассажиропотока на границе перед зимними праздниками. Как сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 22 декабря, несколько дней пассажиропоток в сутки фиксируется на уровне почти 90 тысяч человек, тогда как в ноябре и в начале декабря границу пересекали около 50 тысяч человек в сутки.

"Рост пассажиротранспортного потока в предновогодний период является традиционным. Например, в прошлом году, в этот же период, пассажиропоток составлял почти 300 тыс. человек в сутки. Он в значительной мере вызван существенным увеличением количества граждан Украины, въезжающих из стран Европейского Союза, где с 25 декабря начинается период рождественско-новогодних праздников и выходных", - говорится в сообщении.

Больше всего пассажиропоток вырос на границе с Польшей и в Закарпатской области.

В Госпогранслужбе напоминают о соблюдении карантинных ограничений при въезде в Украину.

"Государственная пограничная служба Украины предупреждает, что после новогодне-рождественских праздников традиционно возрастает пассажиропоток на выезд из Украины. Просим желающих пересекать в этот период государственную границу тщательно изучать актуальные карантинные правила в той стране, куда вы направляетесь, а также странах, которые будете проезжать транзитом. Например, на днях официальные источники Польши сообщили о введении в стране национального карантина с 28 декабря 2020 г. до 17 января 2021 г.", - отмечают в ГПСУ.

Отметим, в течение 2020 года Госпогранслужба не пустила в страну более 19,5 тыс. иностранцев.