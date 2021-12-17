Перечень бесплатных услуг с 2021 года для будущих мам

14:59 11 Август Киев, Украина

Тариф на медицинскую помощь при родах увеличен в три раза, в НСЗУ рассказали, что будет входить в бесплатный пакет помощи с 2021 года.

По данным Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ), бесплатный пакет родовспоможения предусматривает следующие услуги:



- мониторинг состояния беременной, роженицы и новорожденного (при необходимости лабораторно-инструментальные обследования и консультации врачей других специальностей);



- медицинская помощь при физиологических родах, предоставляемой очередной акушерской бригадой;



- медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении;



- снижение болевых ощущений у женщины во время родов, в частности эпидуральная анестезия;



- стабилизация состояния ребенка после рождения;



- вакцинация новорожденного согласно календарю профилактических прививок;



- лекарственные средства из национального перечня и расходные материалы, а также те лекарственные средства, которые централизованно закупаются Минздравом;





- питание во время пребывания в стационаре.

Сообщается, что получить помощь при родах могут пациентки, которые приехали в выбранный акушерский стационар, или вызвали "скорую", их туда доставившую. Роды с дежурной акушерской бригадой - бесплатные. Если же пациентка хочет рожать у конкретного врача, то за эту услугу заведение может устанавливать дополнительную официальную оплату, согласно определенным заведением тарифам.



Отмечается, что помощь при родах - приоритетное направление в программе медицинских гарантий в 2021 году. Так, НСЗУ предлагает в следующем году увеличить тариф на предоставление такой помощи в три раза - до 24 млн грн.



Добавим, что НСЗУ законтрактовала 396 медучреждений на оказание медицинской помощи при родах, а 70 из них - специализированные родильные дома и перинатальные центры. Так, почти 61 000 рожениц получила помощь в этих медучреждениях в течение апреля-июня. Учреждениям было выплачено НСЗУ 500 млн грн.