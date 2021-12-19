12:23 01 Апрель Киев, Украина

С сегодняшнего дня минимальный пенсионный возраст для женщин повышается до 60 лет. Это повышение предусмотрено законодательством, принятым еще в 2011 году.

Согласно ст. 26 закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, это последний этап пересмотра правил выхода на пенсию по возрасту при наличии соответствующего стажа.

Женщины , родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году", - говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет. Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).



При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.



Если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, вместо пенсии будет предоставляться социальная помощь.