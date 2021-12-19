С сегодняшнего дня минимальный пенсионный возраст для женщин повышается до 60 лет. Это повышение предусмотрено законодательством, принятым еще в 2011 году.
Согласно ст. 26 закона об обязательном общегосударственном пенсионном страховании, это последний этап пересмотра правил выхода на пенсию по возрасту при наличии соответствующего стажа.
Чтобы получить пенсию по возрасту, страховой стаж должен быть не меньше 28 лет. Если же 28-летнего стажа нет, то минимальный возраст для выхода на пенсию в 2021 году составит 63 года (при наличии стажа 18-28 лет).
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.
Если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, вместо пенсии будет предоставляться социальная помощь.
При этом, со стажем от 15 до 18 лет в 2021 году можно выйти на пенсию при достижении 65-летнего возраста.
Если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, вместо пенсии будет предоставляться социальная помощь.
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