Пенсионное удостоверение теперь доступно в приложении Дія

12:20 02 сентября Киев, Украина

В приложении Дія теперь доступно пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: выданное по инвалидности, потере кормильца и по другим причинам.

"Теперь можно не носить с собой пластиковую карту, а пользоваться цифровым документом. К примеру, для проезда в общественном транспорте или получения скидки в аптеках. Вы также можете проверить или поделиться пенсионным с помощью QR-кода", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в приложении Дія будут отображаться пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн. граждан.

"А вот книжечку старого образца необходимо заменить в Пенсионном фонде", - добавил министр.

Сообщается также, что пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное - необходимо подтянуть самостоятельно.