Пенсионное удостоверение теперь доступно в приложении Дія

В приложении Дія теперь доступно пенсионное удостоверение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
В приложение добавлены пенсионные удостоверения по возрасту и специальное: выданное по инвалидности, потере кормильца и по другим причинам.
Подчеркивается, что в приложении Дія будут отображаться пенсионные удостоверения, выданные после 2014 года. Сейчас в Украине ими пользуются 6,3 млн. граждан.
Сообщается также, что пенсионное, выданное по возрасту, появится в приложении автоматически, а специальное - необходимо подтянуть самостоятельно.
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