Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022. Фото

18:09 19 Январь Киев, Украина

К зимней Олимпиаде уже все готово. Первые соревнования начнутся уже четвертого февраля, а первые олимпийцы начнут заезжать в поселок, где будут проживать спортсмены, уже в конце января.

Поселок для спортсменов разделен на три зоны – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Он был сдан в эксплуатацию в июле 2021 года. В 20 жилых домах одновременно могут разместиться 2338 спортсменов, тренеров и персонала.

Стандарты строительства соответствуют уровню трех звезд. Постройки оформлены в китайском стиле.

В Яньцине село расположено в горах на высоте 900 метров над уровнем моря. Там все корпуса соединяются отапливаемыми коридорами. Здесь будут жить горнолыжники. До трассы они смогут добраться по канатной дороге, а обратно по желанию смогут спуститься на лыжах.

Комнаты рассчитаны на одного или двух спортсменов. Обогреватели, телевизоры и кондиционеры управляются со смартфоном.

Кровати можно регулировать по высоте, наклону и длине.

В поселке круглосуточно будет работать фитнес-центр. К их услугам также зоны отдыха, банк, кафе и сувенирный магазин.

В каждом селе есть клиника с 18 отделениями, в том числе с неотложным и хирургическим. Здесь трудятся 200 медицинских сотрудников.

В случае, если кто-то из олимпийцев заболеет коронавирусом, то его отправят в больницу за пределами села.

В олимпийское меню вошли около 700 блюд. Организаторы изучали традиции национальных кухонь, хотя, конечно, будут превалировать китайские блюда.
 
Фото: Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022
Фото: Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022 01
Фото: Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022 02
Фото: Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022 03
Фото: Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022 04