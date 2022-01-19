Пекин заявил о готовности к Зимним олимпийским играм - 2022. Фото

К зимней Олимпиаде уже все готово. Первые соревнования начнутся уже четвертого февраля, а первые олимпийцы начнут заезжать в поселок, где будут проживать спортсмены, уже в конце января.
Поселок для спортсменов разделен на три зоны – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Он был сдан в эксплуатацию в июле 2021 года. В 20 жилых домах одновременно могут разместиться 2338 спортсменов, тренеров и персонала.
Стандарты строительства соответствуют уровню трех звезд. Постройки оформлены в китайском стиле.
В Яньцине село расположено в горах на высоте 900 метров над уровнем моря. Там все корпуса соединяются отапливаемыми коридорами. Здесь будут жить горнолыжники. До трассы они смогут добраться по канатной дороге, а обратно по желанию смогут спуститься на лыжах.
Комнаты рассчитаны на одного или двух спортсменов. Обогреватели, телевизоры и кондиционеры управляются со смартфоном.
Кровати можно регулировать по высоте, наклону и длине.
В поселке круглосуточно будет работать фитнес-центр. К их услугам также зоны отдыха, банк, кафе и сувенирный магазин.
В каждом селе есть клиника с 18 отделениями, в том числе с неотложным и хирургическим. Здесь трудятся 200 медицинских сотрудников.
В случае, если кто-то из олимпийцев заболеет коронавирусом, то его отправят в больницу за пределами села.
В олимпийское меню вошли около 700 блюд. Организаторы изучали традиции национальных кухонь, хотя, конечно, будут превалировать китайские блюда.
Поселок для спортсменов разделен на три зоны – в Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу. Он был сдан в эксплуатацию в июле 2021 года. В 20 жилых домах одновременно могут разместиться 2338 спортсменов, тренеров и персонала.
Стандарты строительства соответствуют уровню трех звезд. Постройки оформлены в китайском стиле.
В Яньцине село расположено в горах на высоте 900 метров над уровнем моря. Там все корпуса соединяются отапливаемыми коридорами. Здесь будут жить горнолыжники. До трассы они смогут добраться по канатной дороге, а обратно по желанию смогут спуститься на лыжах.
Комнаты рассчитаны на одного или двух спортсменов. Обогреватели, телевизоры и кондиционеры управляются со смартфоном.
Кровати можно регулировать по высоте, наклону и длине.
В поселке круглосуточно будет работать фитнес-центр. К их услугам также зоны отдыха, банк, кафе и сувенирный магазин.
В каждом селе есть клиника с 18 отделениями, в том числе с неотложным и хирургическим. Здесь трудятся 200 медицинских сотрудников.
В случае, если кто-то из олимпийцев заболеет коронавирусом, то его отправят в больницу за пределами села.
В олимпийское меню вошли около 700 блюд. Организаторы изучали традиции национальных кухонь, хотя, конечно, будут превалировать китайские блюда.
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