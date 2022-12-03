Педагоги из Дагестана будут русифицировать украинских детей - ЦНС

Российские оккупанты свозят своих педагогов из Дагестана в захваченный Мелитополь, чтобы русифицировать украинских детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Отмечается, что оккупанты испытывают дефицит кадров.

"Оккупанты продолжают свозить на временно оккупированные территории своих педагогов, которые должны русифицировать украинских детей. На этот раз в Мелитополь завезли учителей из Дагестана, которые должны покрыть дефицит кадров и заниматься пропагандой в оккупационных школах", - говорится в сообщении.

В Сопротивлении отметили, что большинство украинских учителей отказались сотрудничать с россиянами, а потому они вынуждены завозить на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.

Ранее городские власти Мелитополя сообщали, что учителя-коллаборанты бегут из школ.

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