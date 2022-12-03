Педагоги из Дагестана будут русифицировать украинских детей - ЦНС

Российские оккупанты свозят своих педагогов из Дагестана в захваченный Мелитополь, чтобы русифицировать украинских детей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.
Отмечается, что оккупанты испытывают дефицит кадров.
В Сопротивлении отметили, что большинство украинских учителей отказались сотрудничать с россиянами, а потому они вынуждены завозить на оккупированные территории своих учителей, обещая им повышенные зарплаты и льготы.
Ранее городские власти Мелитополя сообщали, что учителя-коллаборанты бегут из школ.
В школах Мариуполя детей учат, что их город "всегда был" российским - мэрия
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