ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения крестного хода в этом году

По сообщению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, Православная церковь Украины и Украинская православная церковь МП пришли к обоюдному решению отменить крестный ход в 1032-ю годовщину крещения Киевской Руси. Обычно крестный ход проводился в конце июля.

"В конце июля мы отметим 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Это важное историческое событие для верующих, поэтому каждый год в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина", – написал Ткаченко.

Министр одобрил тот факт, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.

Как известно, 28 июля православные верующие отмечают День крещения Киевской Руси – Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

В прошлом году 28 июля ПЦУ в Киеве провела свой первый крестный ход, приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. На это мероприятие собрались около 15 тысяч человек.