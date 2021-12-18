ПЦУ и УПЦ МП отказались от проведения крестного хода в этом году

По сообщению министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, Православная церковь Украины и Украинская православная церковь МП пришли к обоюдному решению отменить крестный ход в 1032-ю годовщину крещения Киевской Руси. Обычно крестный ход проводился в конце июля.
Министр одобрил тот факт, что предстоятели православных церквей отнеслись ответственно к рекомендациям Минздрава и поставили защиту здоровья людей в приоритет.
Как известно, 28 июля православные верующие отмечают День крещения Киевской Руси – Украины и одновременно чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.
В прошлом году 28 июля ПЦУ в Киеве провела свой первый крестный ход, приуроченный к 1031-летию крещения Киевской Руси. На это мероприятие собрались около 15 тысяч человек.
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