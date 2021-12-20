ПЦУ готова постепенно перейти на празднование Рождества 25 декабря

10:51 19 Декабрь Киев, Украина

После перехода на григорианский календарь, православие в Украине продолжает отмечать некоторые церковные праздники по-старому, используя даты юлианского календаря. Это смешение календарей породило в нашей стране два Рождества, два Новых года. Согласитесь, что выражение Старый Новый год звучит абсурдно. Так же нелепо отмечать Рождество в два различных дня, ведь Христос родился один раз и уважать этот факт должен каждый, кто верит в это.

По мнению Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, который более склонен к использованию церквями современного календаря, в последующие 10 лет ПЦУ перейдет на празднование Рождества 25 декабря.

Как сказал Епифаний, этот переход должен пройти постепенно. Ведь среди украинцев очень крепки традиции, следуя которым они продолжают отмечать Рождество по-старому. Хотя есть и те, кто рад отметить и обе даты.

"Это больше всего связано с традициями внутри. Я действительно не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать", - сказал глава ПЦУ.

Не будем также забывать, что наша страна, освободившись от советского гнета, давно стала европейской и живет по европейским правилам.

Мир движется вперед и вносит новое во все сферы жизни людей. Интернет входит в церковное использование. Православная церковь Украины запустила мобильное приложение под названием Моя церковь.