Патрульная полиция Киева: Центр Киева 24 ноября будет перекрыт для водителей автотранспорта

Патрульная полиция Киева обращает внимание водителей на проведение массового мероприятия в центре города в среду, 24 ноября.
Об этом на своей странице в телеграм сообщает патрульная полиция Киева.
В связи с вынужденной необходимостью патруль просит водителей выбирать маршрут заранее.
Какие улицы будут перекрыты
Так, 24 ноября, с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
В полиции не упоминается по какой именно причине приняты вынужденные меры. Но как сообщает «Главком», сегодня под зданием Верховной Рады начнется митинг противников вакцинации от коронавируса. Участники акции протеста пройдут по нескольким центральным улицам города. Уже фиксируют сборы людей возле центральных станций метро. На улице Институтской много полицейских и нацгвардейцев в полной амуниции.
Напомним, 3 ноября антивакцинаторы собирались в центре Киева на несанкционированном митинге, в результате движение транспорта усложнилось.
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