Патрульная полиция Киева: Центр Киева 24 ноября будет перекрыт для водителей автотранспорта

Так, 24 ноября, с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение на:

Об этом на своей странице в телеграм сообщает патрульная полиция Киева.

Патрульная полиция Киева обращает внимание водителей на проведение массового мероприятия в центре города в среду, 24 ноября.

В полиции не упоминается по какой именно причине приняты вынужденные меры. Но как сообщает «Главком», сегодня под зданием Верховной Рады начнется митинг противников вакцинации от коронавируса. Участники акции протеста пройдут по нескольким центральным улицам города. Уже фиксируют сборы людей возле центральных станций метро. На улице Институтской много полицейских и нацгвардейцев в полной амуниции.

Напомним, 3 ноября антивакцинаторы собирались в центре Киева на несанкционированном митинге, в результате движение транспорта усложнилось.