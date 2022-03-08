Патриотические настроения украинцев: результаты опроса

15:25 14 Октябрь Киев, Украина

Большинство украинцев считают себя патриотами, при этом 59% граждан в случае возникновения угрозы готовы отстаивать страну с оружием.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", результаты которого были опубликованы в среду, 14 октября.



Так, 85% респондентов назвали себя патриотами, 12% - противоположного мнения. Патриотически настроенных граждан примерно одинаковое количество во всех регионах страны, относительно больше - среди респондентов старшего возраста.



69% опрошенных положительно относятся к празднованию 14 октября Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимают жители запада и центра страны. Около 60% респондентов востока и юга положительно относятся к празднику, треть – нейтрально, 6-7% - отрицательно.



59% опрошенных готовы в случае возникновения угрозы отстаивать территориальную целостность Украины с оружием в руках (в 2019 году таковых было 56%, в 2017-м - 54%, в 2012-м - 33%). Относительно больше таких среди мужчин, респондентов среднего возраста и людей с высокими доходами.



Опрос проводился 10-12 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.