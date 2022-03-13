Паспорт Украины занял 41 место в ежегодном Индексе паспортов

08:01 19 октября Киев, Украина





За 2020 год украинский паспорт поднялся на две позиции вверх в Индексе паспортов Henley & Partners, теперь он находится на 41 строчке рейтинга.

Сейчас паспорт Украины позволяет без получения визы посетить 129 стран, об этом сообщается в отчете за IV квартал, опубликованном на сайте компании.



Первое место в Индексе паспортов продолжает удерживать Япония. Граждане страны могут посещать без визы (или с визой по прибытии) 191 направление света. Сингапур остается на 2-м месте (190 стран), Южная Корея и Германия делят 3-е позицию (189). Паспорт Соединенных Штатов - на 7-м месте (185), наши соседи Россия и Беларусь - на 48-м (117) и 67-м (75) соответственно.



Последним в рейтинге на 106-м месте оказался Афганистан, с паспортом которого можно посетить лишь 26 стран.



/>Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда. Позиция страны в рейтинге определяется количеством стран мира, в которые ее граждане могут въезжать без предварительного оформления виз (без визы или с визой по прибытии).