"Пасхальная корзина": украинцам предлагают поддержать благотворительную инициативу

12:09 30 Апрель Киев, Украина

В преддверии Светлого праздника Пасхи Минсоцполитики обратилось к представителям бизнеса и неравнодушным украинцам с предложением присоединиться к инициативе "Пасхальная корзина".
 
Цель инициативы - обеспечить продуктовыми наборами одиноких пожилых людей, малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью, детей-сирот и других людей из уязвимых социальных групп.
 
Об этом сообщает Минсоцполитики.
«Руководство министерства присоединилось к благотворительной инициативе «Пасхальная корзина» и поздравило жителей почтенного возраста традиционными украинскими сладостями», - говорится в сообщении.
В рамках акции министерство предлагает собрать продуктовые наборы уязвимым категориям населения.

Министр социальной политики Марина Лазебная лично призвала всех неравнодушных присоединиться к благотворительной инициативе министерства «Пасхальная корзина».

Присоединиться к инициативе можно с помощью сервиса платформы «Помощь рядом».