"Пасхальная корзина": украинцам предлагают поддержать благотворительную инициативу

12:09 30 Апрель Киев, Украина

В преддверии Светлого праздника Пасхи Минсоцполитики обратилось к представителям бизнеса и неравнодушным украинцам с предложением присоединиться к инициативе "Пасхальная корзина".

Цель инициативы - обеспечить продуктовыми наборами одиноких пожилых людей, малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью, детей-сирот и других людей из уязвимых социальных групп.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

«Руководство министерства присоединилось к благотворительной инициативе «Пасхальная корзина» и поздравило жителей почтенного возраста традиционными украинскими сладостями», - говорится в сообщении.

В рамках акции министерство предлагает собрать продуктовые наборы уязвимым категориям населения.