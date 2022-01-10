"Пасхальная корзина": украинцам предлагают поддержать благотворительную инициативу

В преддверии Светлого праздника Пасхи Минсоцполитики обратилось к представителям бизнеса и неравнодушным украинцам с предложением присоединиться к инициативе "Пасхальная корзина".
Цель инициативы - обеспечить продуктовыми наборами одиноких пожилых людей, малообеспеченные семьи, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью, детей-сирот и других людей из уязвимых социальных групп.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
В рамках акции министерство предлагает собрать продуктовые наборы уязвимым категориям населения.
Министр социальной политики Марина Лазебная лично призвала всех неравнодушных присоединиться к благотворительной инициативе министерства «Пасхальная корзина».
Присоединиться к инициативе можно с помощью сервиса платформы «Помощь рядом».
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