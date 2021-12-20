Пасха - 2021: каких ограничений стоит опасаться

На сегодняшний день в отношении карантинных ограничений на момент празднования Пасхи ведутся переговоры с религиозными организациями.
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.
Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка будут просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.
В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.
Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка будут просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.
По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".
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