Пасха 2021: как собрать пасхальную корзину

19:26 20 Апрель Киев, Украина

Пасха обязательно приходится на воскресный день и всегда отмечается после иудейской Пасхи, в этом году для православных христиан Светлое Христово Воскресение выпадает на 2 мая.

Православные верующие начинают готовиться к торжеству за семь недель, придерживаясь Великого поста.



Последняя неделя перед праздником называется Страстной или Великой седмицей. По традиции, с четверга по субботу пекут пасхальные куличи, красят яйца, запекают мясо и собирают пасхальную корзину, чтобы освятить ее в церкви в течение Великой субботы или после пасхального богослужения.



В праздник Пасхи происходит разговление после длительного Великого поста. Трапезу принято начинать с продуктов освященных в церкви. В первую очередь – с яиц и кулича.



Значение крашанок и кулича



Пасхальное яйцо символизирует жизнь, возрождение, а традиция красить яйца на Пасху уходит корнями в глубокую древность.



Одна из легенд гласит, что первое пасхальное яйцо Мария Магдалина преподнесла в дар римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!".



Однако Тиберий не поверил ее словам, возразив, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. Как только последнее слово слетело с губ императора, свершилось чудо и куриное яйцо, принесенное Марией, стало красным.



Красный цвет – символизирует кровь, пролитую Иисусом на кресте.

С давних пор считается, что именно пасхальное освященное яйцо должно быть первой едой после 40-дневного поста.

Кулич – это пасхальный хлеб, напоминающий о Воскресении Христовом.



Многие связывают приготовление куличей с языческой традицией выпекать хлеб весной и приносить его в жертву богам плодородия, которая существовала у многих народов. Однако в христианстве кулич – прообраз артоса – квасного хлеба, который освящают в первый день Пасхи.



После воскресения Христос участвовал в трапезах с апостолами и когда он вознесся на небо, ученики в память о Спасителе оставляли ему место за столом и часть хлеба.



Каждый раз по окончании трапезы, вознося благодарение Богу, они поднимали эту часть хлеба, говоря: "Христос воскресе!".



Со временем апостольский обычай применили к празднику Воскресения Христова. В настоящее время артос, полагаемый на Пасху в храме перед взорами верующих, служит напоминанием невидимого присутствия воскресшего Господа.



В кругу близких людей в качестве артоса выступает кулич.



Что положить в пасхальную корзину кроме пасхи и яиц



Верующие наполняют корзину по желанию и возможностям. После пасхальной службы священник читает две молитвы: на освящение куличей, яиц, молочных блюд и на освящение мяса.



Кроме пасхального кулича, яиц и творожной пасхи в корзину традиционно кладут соль, мясо, сыр, сало, колбасу, сливочное масло, хрен и другие продукты.



Следует помнить, что если по каким-то причинам освятить продукты не удалось, это не значит, что празднование Пасхи не состоялось.

Для православного христианина важнее исповедоваться, причаститься и посетить храм.

Что нельзя освящать на Пасху



Распространенным вопросом является уместность освящения алкоголя. В пасхальной корзине не место водке, коньяку, ликеру, пиву, и т. п. Допустимо положить бутылку красного вина, однако следует помнить, что употреблять его нужно в небольшом количестве.



Среди мясных продуктов не должно быть кровяной колбасы.



Не нужно класть в пасхальную корзину воду, иконы, крестики и другие вещи. Для освящения таких предметов существуют другие дни и церковные правила.



Желательно избегать экзотических фруктов и деликатесов. Также существует ошибочное мнение, что необходимо освятить нож, которым будут нарезать пасхальные яства.



Важно помнить, что нельзя выбрасывать освященные в праздник продукты. Их нужно съесть, поделиться с родственниками, соседями или нуждающимися.