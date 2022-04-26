ПАСЕ избрала судью Европейского суда по правам человека Украины

19:54 26 апреля Киев, Украина





Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, народная депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.



Как отметила депутат, кандидатуру Гнатовского поддержали 167 из 190 голосов. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) избрала юриста-международника Николая Гнатовского судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Украины. Наше государство медлило с представлением кандидатуры три года.Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ, народная депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.Как отметила депутат, кандидатуру Гнатовского поддержали 167 из 190 голосов.

"Украина доказала, что может быть представлена профессиональными юристами-международниками, которые имеют признанный авторитет. Украина все сделала для отбора судьи от Украины, поскольку это важно в контексте юридической борьбы с Россией и укрепления прав человека", – написала Мезенцева.

До марта прошлого года Гнатовский был председателем Европейского комитета по предотвращению пыток и является доцентом кафедры международного права КНУ им. Тараса Шевченко. Как эксперт по правам человека и международному гуманитарному праву сотрудничал с Советом Европы, Европейским Союзом, ОБСЕ, ООН, Международным комитетом Красного Креста. Игнатовский является автором научных и научно-методических публикаций по международному и европейскому праву, правам человека, международному гуманитарному праву, международному уголовному праву, теории международного права и тому подобное.



Далее Игнатовский должен принять присягу судьи на девятилетний срок.



Судью Европейского суда по правам человека от Украины не могли назначить три года, поскольку государство не подавало кандидатуры. Предшественницей Игнатовского на этом посту с 2010 до 2019 года была Анна Юдковская.